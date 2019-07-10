Çok ilginç tespit! Keçiler duygularını seslerinden anlıyorlar

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Londra Queen Mary Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, keçilerin, diğer keçilerin çıkardığı seslerdeki ince duygusal değişiklikleri ayırt edebildikleri öğrenildi.

Araştırmacılar, olumlu ve olumsuz duygularla bağlantılı çağrılar arasında ayrım yapıp yapamadıklarını belirlemek için keçilerdeki davranışsal ve fizyolojik değişiklikleri ölçtüler.

Bir çağrının duygusu değiştiğinde, keçinin sesin kaynağına bakma olasılığının da değiştiğini, başka bir keçinin çağrılarının duygusal içeriğini ayırt edebildiklerini gösterdiği ortaya koyuldu.

International Journal of Zoology dergisinde yayımlanan araştırmada, keçilerin kalp atış hızı değişkenliğinin (her kalp atışının arasındaki zamanın) değişmesi, negatif sesler ve pozitif sesler arasında değişkenlik gösterdiği keşfedildi.

Bu sonuçlar, keçilerin olumsuz bir zamanda çıkardıkları sesler ile olumlu bir zamanda çıkardıkları seslerin farklı olduğuna ve bunu başka bir keçinin anladığına dair güçlü bir kanıt oldu.

Londra Queen Mary Üniversitesi'nden çalışmanın başyazarı olan Luigi Baciadonna, şunları söyledi:

“Evrimsel önemine rağmen, hayvanlardaki duyguların sosyal iletişimi hâlâ iyi anlaşılmadı. Sonuçlarımız, hayvanların diğer bireylerin duygusal durumlarına da duyarlı olabileceğini gösteriyor.”

Çalışma, Roehampton Üniversitesi, ETH Zürih ve Torino Üniversitesi ile iş birliği içinde yürütüldü.