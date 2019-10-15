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CNN'in başkanından 'Trump'ın azline odaklanın' talimatı

CNN'in başkanından 'Trump'ın azline odaklanın' talimatı

CNN Televizyonu Başkanı Jeff Zucker'in, sosyal medyaya düşen gizli kayıtlarda, çalışanlarından, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı azil haberlerine odaklanmasını istediği ortaya çıktı.

Kendisini "gerilla gazeteci" olarak tanıtan James O'Keefe isimli bir twitter hesabından "CNN'i ifşa et" etiketi ile Zucker'in ve diğer CNN çalışanlarının gizli ses ve görüntü kayıtları paylaşıldı.

Zucker'in, tarihi verilmeyen sabah toplantısında çalışanlarına yönelik yaptığı belirtilen konuşmasının ses kaydında, "Diğerleri umurumda değil, sadece Trump’ın azline odaklanalım." dediği duyuldu.

Bütün gidişatın Trump'ın azline yönelik olduğunu savunan Zucker, ayrıca Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile arkadaşça ilişkileri olan çalışanlarından da bunu sonlandırmalarını istedi.

Zucker, Trump'a yakınlığı ile bilinen Fox haberi de eleştirerek, "Şu an Amerika'da olan durum yıllar süren sahte haberlerin sonucudur, Fox haberlerinin komplo saçmalıklarıdır. Bu sahte haberler, yıkıcılığın daha ötesinde Amerikan toplumuna derin bir şekilde işlemiştir." ifadesini kullandı.

- "Trump'a karşı şahsi kan davası var"

Paylaşımda ayrıca CNN medya koordinatörü Nick Neville'in de bir ortamda çekilmiş video görüntülerine yer verildi.

Neville'in "CNN Başkanı Zucker'in Trump'a karşı şahsi bir kan davası var. Bu Trump için iyi olmayacak, Zucker, Trump'tan nefret ediyor." sözleri paylaşıldı.

CNN sözcüsü Matt Dornic'in, söz konusu videoda yer alan ses ve görüntü kayıtlarının doğruluğunu inkar etmediği ancak haberi yorum yapmaya değecek kadar önemli görmediği kaydedildi.  (AA)

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