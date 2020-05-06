CNN bu kez filyasyona hayran kaldı! 'Türkiye ipuçları takibinde uzman'

Koronavirüs karşısında bir çok Batı ülkesi tedbir almakta başarısız olurken, Türkiye’nin geldiği nokta dünya basınını imrendirmeye devam ediyor. ABD’nin CNN International kanalı 2. kez İstanbul’a geldi ve bu kez filyasyon çalışmalarını inceledi. Muhabiri Arwa Damon, İstanbul sokaklarında virüs şüphelilerinin nasıl izlendiğini takip etti, sağlık çalışanlarının kullandığı cep telefonu uygulamasına haberinde yer verdi.

Muhabir “Her gün oradalar. Virüsün nasıl yayıldığına ilişkin ipuçlarını bir araya getirip noktaları ustaca birleştiriyorlar” diyerek dünyaya örnek gösterdi. Damon ve ekibi, geçen ay da İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin yoğun bakım servisini görüntülemişti.

CNN, burun ve ağızdan örneklem alınmasını da görüntüledi. Haberde, yapılacak testin 12 saat içinde sonuçlanacağı belirtildi.

KAHRAMAN AMBULANSLAR

Öe yandan Agence France-Presse (AFP) de Türkiye’nin koronavirüs salgınına ilişkin mücadelesindeki başarısını abonelerine iletti. İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen’le görüşen ajans, Türkiye’nin koronavirüs sürecindeki çalışma aşamalarını aktardı. Ajans, “Günlük 30-40 bin arası çağrı alıyoruz” diyen Türkmen’in sözlerini ajans “Ön plandaki ambulans doktorları” şeklinde verdi.