Çinliler dondurma yemek için kuyruğa girdi

Geçtiğimiz yıl yüzde 59 artışla 394 bin Çinli Türkiye´ye geldi. Bu yılın ilk 4 ayında da Çinli turist sayısında artış devam ederken Ocak - Nisan dönemi verilerine göre 126 bin Çinli turist Türkiye'yi ziyaret etti. Artışın bu hızla devam etmesi halinde 2 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısı Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin öngörüsüne göre, 1 milyona çıkacak. China Southern ve Sichuan Havayolları gibi Çinli havayolu şirketlerinin ve yeni noktalardan uçuşların başlamasıyla beraber ise bu yıl Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 500 bini bulacağı tahmin ediliyor.

Çinli turistlerin Türkiye'yi ziyaret etiklerinde lezzeti ve ustalarının yaptığı şov eşliğinde verilen Maraş dondurmasına ilgi, Çinli girişimcilerin de dikkatini çekti. Çin'de girişimciler Türk ustalar ile anlaşarak ülkelerine dondurmacı açmaya başladı.

DONDURMA KUYRUĞU

Çinli girişimcilerinin ülkelerine Türk dondurma ustalarını götürmelerinde de artışlar yaşanırken, yapılan şov eşliğinde dondurma almak için Çinliler metrelerce uzayıp giden kuyruklarda sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar. Çin'in Xiamen kentinin en önemli caddesinde açılan ve Türk ustanın çalıştığı dondurmacı da büyük ilgi görüyor. Çinliler, dondurma ustasının sergilediği şovu görüntüleyerek arkadaşları ile de paylaşıyor. Bunun yanı sıra günde 100 bin kişinin ziyaret ettiği, Türkiye'nin de katılımcıların da olduğu Pekin'de açılan Botanik Fuarı'nda Türkiye bölümünde yer alan Maraş dondurmacısı önünde Çinliler sıraya girdi.

"GELİN TATLICI AÇIN"

Çin´in en önemli eyaletlerinden biri olan 38,5 milyon nüfusa sahip Fujian eyaletinin Dışışleri Ofisi Başkanı Wang Tianming, Türk tatlıcılarını Çin'e çağırdı. Daha önce ziyaret ettiği İstanbul'da kendisine ikram edilen Türk tatlılarını çok beğendini dile getiren Tianming, "Geçen seferki ziyaretimde fark ettimki siz tatlı konusunda uzmansınız. Eğer Türkiye'den tatlıcılar buraya gelirse kesinlik çok güzel iş yapar" dedi.

JAPONLAR DA MARAŞ DONDURMASINI MERAK EDİYOR

Çinliler gibi Japonlar da Maraş dondurmasını merak ediyor. Dünyada en çok kullanılan arama motoru Google´un daha önceki verilerine göre Japonya´da Türkiye ile ilgili en çok aranan konular arasına Maraş dövme dondurmasının da listeye girmesi dikkat çekmişti. Japonların dondurmayı araştırması ise ustaların yaptığı şovundan kaynaklanıyor.

(DHA)