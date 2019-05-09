Çinli bakan camilerin yıkılma iddialarına yanıt verdi

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, Guardian gazetesi ve açık kaynak araştırma sitesi "Bellingcat"in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde onlarca dini mekanın yıkıldığı iddialarına ilişkin, "Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Çin, din ve inanç özgürlüğü politikalarını kanunlara göre yönetiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Gıng, ülkede dini ihtiyaçların kanunlar çerçevesinde garanti altına alındığını ve bu kişilerin geleneklerine saygı duyulduğunu savunarak, Çin'de 20 milyondan fazla Müslüman'ın 35 binden fazla camide "kanunlara göre dinlerini yaşamakta serbest olduğunu" belirtti.

Gıng, "İlgili medyanın söylenti ve dedikodularla bilgi toplama konusunda daha az hevesli olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Guardian gazetesi ve açık kaynak araştırma sitesi "Bellingcat"in haberine göre, Çin'de Uygur Türklerine ait camilerin yıkıldığı iddiasıyla ilgili yeni verilere ulaşıldığı, uydu görüntüleri, bölge sakinleri ve haritalama araçlarıyla 100 cami veya türbe belirlenerek son durumlarının kontrol edildiği belirtilmişti.

Kubbe ve minare gibi belirleyici özelliğe sahip 91 yapıdan 31 cami ve 2 büyük türbenin, 2016-2018 yıllarında ciddi şekilde zarar gördüğü ifade edilen haberde, bunlardan 15 cami ve 2 türbenin çok büyük oranda veya tamamen yıkıldığı, diğer yapıların da kapıları, kubbeleri ve minarelerinin ciddi hasar gördüğü veya yıkıldığına dikkat çekilmişti.

Ayrıca kubbe veya minare gibi belirleyici özelliği olmayan ancak Sincan Uygur Özerk Bölgesi sakinlerinin cami olduğunu söylediği 9 yapının da yok edildiğine işaret edilmişti.

(AA)