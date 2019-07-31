Çinli askerler S-400 eğitimini tamamladı

Rus haber ajansı TASS´ın haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu mensubu 100 asker, Mart ayında başlayan S-400 füze sistemleri eğitim programını başarıyla tamamladı ve ülkelerine geri döndü. Ayrıca eğitim kursunun Çin´e satılan ikinci S-400 sisteminin teslimatıyla da çakıştığı bildirildi. Rus yetkililer, ikinci S-400 sevkiyatının en az 3 gemiyle deniz üzerinden Çin´e teslim edileceğini bildirdi.

SÖZLEŞME 2014 YILINDA İMZALANMIŞTI

Moskova ve Pekin arasında 2014 yılında imzalanan sözleşme kapsamında Çin, S-400 sistemlerini alan ilk ülke olurken, ilk teslimat 2018 baharında yapılmıştı. Çin, sistemlerin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurmuştu.

2007 yılında üretilen S-400 Triumph en gelişmiş uzun menzilli uçaksavar sistemlerinden biri olarak biliniyor. Orta menzil dâhil olmak üzere uçak, gemi ve balistik füzelerin imha edilmesi için tasarlanan S-400´ler, 400 km menzil içerisinde 35 km yükseklikteki hedeflere ulaşabiliyor.

DHA