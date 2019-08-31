Çin LinkedIn'den casus devşiriyor

New York Times gazetesi, Çin’deki istihbarat kurumlarının yaklaşık 645 milyon kişinin kullandığı LinkedIn üzerinden casusluk ve adam devşirme faaliyetlerinde bulunduğunu öne sürdü. Çin istihbaratı, kariyer ağını, özellikle eski devlet görevlileri ile özel sektörde önemli konumdaki kişilere ulaşmak için yoğun şekilde kullanıyor. LinkedIn’in, Google, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının aksine Çin’de yasaklanmayan nadir yabancı menşeli sosyal ağlardan olduğu biliniyor. Sitede iş arayan birçok eski istihbarat çalışanının da sahte profillerle sitede bulunan Çinli ajanlarca kolayca fark edildikleri aktarıldı.

BEYAZ SARAY’LA İRTİBAT

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Beyaz Saray’da çalışan bir kariyer diplomatı, LinkedIn üzerinden Çinli bir akademisyenin kendisiyle bağlantı kurduğunu aktardı. Ancak diplomat, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünde akademisyen olduğunu söyleyen ve birçok ABD’li devlet yetkilisiyle site üzerinden bağlantısı bulunan bu kişiyi araştırdığında gerçekte böyle bir kişinin var olmadığını anladı.