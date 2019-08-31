Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 284.499
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Çin LinkedIn'den casus devşiriyor

Çin LinkedIn'den casus devşiriyor

Çin LinkedIn'den casus devşiriyor

Çin istihbarat kurumlarının, kariyer ağı LinkedIn’i, espiyonaj faaliyetleri kapsamında eski devlet görevlileri ile özel sektör ve akademiden kişilerle bağlantı kurmak için kullandığı ileri sürüldü.

New York Times gazetesi, Çin’deki istihbarat kurumlarının yaklaşık 645 milyon kişinin kullandığı LinkedIn üzerinden casusluk ve adam devşirme faaliyetlerinde bulunduğunu öne sürdü. Çin istihbaratı, kariyer ağını, özellikle eski devlet görevlileri ile özel sektörde önemli konumdaki kişilere ulaşmak için yoğun şekilde kullanıyor. LinkedIn’in, Google, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının aksine Çin’de yasaklanmayan nadir yabancı menşeli sosyal ağlardan olduğu biliniyor. Sitede iş arayan birçok eski istihbarat çalışanının da sahte profillerle sitede bulunan Çinli ajanlarca kolayca fark edildikleri aktarıldı. 

BEYAZ SARAY’LA İRTİBAT 

 Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Beyaz Saray’da çalışan bir kariyer diplomatı, LinkedIn üzerinden Çinli bir akademisyenin kendisiyle bağlantı kurduğunu aktardı. Ancak diplomat, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünde akademisyen olduğunu söyleyen ve birçok ABD’li devlet yetkilisiyle site üzerinden bağlantısı bulunan bu kişiyi araştırdığında gerçekte böyle bir kişinin var olmadığını anladı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seren Serengil'den son dakika bir Yaşar İpek açıklaması daha!
İşte Berkay Şahin'in yeni arabası! 'Özlem Hanım tamam derse alacağız'
Burcu bu kez kararlı... Sinan'ı sildi!
İnternetten tanışmışlardı... Ünlü oyuncu boşandı
Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'
<p>Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulm

30 Ağustos Kutlamalarında Şaşırtan Görüntü! Bir Anda Oynamaya Başladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Genelkurmay arşivlerinde Büyük Taarruz

Büyük zafer 97 yaşında! Devletin zirvesi Anıtkabir'de