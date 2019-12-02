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Çin'in 'Yapay Güneş'i tamamlandı

Çin'in 'Yapay Güneş'i tamamlandı

Çin’in ‘Yapay Güneş’ olarak da adlandırılan deneysel füzyon reaktörü HL-2M'nin geliştirme sürecin tamamlandığı açıklandı.

Çin, yeni nesil deneysel füzyon reaktörü HL-2M'nin geliştirme sürecinde sona gelindiğini açıkladı. 
  
Xinhua'da yer alan habere göre, HL-2M, önümüzdeki yıl itibarıyla resmen faaliyetlere başlayacak. 
  
Yapay Güneş olarak adlandırılan bu projenin temeli ise nükleer füzyon ile üretilen ısının aynı zamanda temiz enerji olarak kullanılması hedefleniyor. 
  
Konuyla ilgili konuşan proje lideri Duan Xuru, HL-2M'nin yaklaşık 200 milyon santigrat derece sıcaklıkta hidrojen plazma bulutu üretebileceğini söyledi. 
  
HL-2M'nin bu sıcaklıktaki bir plazmayı ne kadar süre muhafaza edebileceği ise bilim dünyası tarafından tartışılıyor. 
  
Çin'in deneysel füzyon reaktörlerinde elde edeceği verilerin dünyanın en büyük füzyon reaktörü projesi olan ITER (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü) kapsamında da kullanılacağı belirtiliyor. 


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