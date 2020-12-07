Çin'den gelen açıklama şaşkına çevirdi: Koronavirüs Avustralya etlerinden yayılmış olabilir

Çinli yetkililer, koronavirüsün denizaşırı ülkelerde başladığını iddia ederken, bu iddiayı destekleyecek başka açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Koronavirüsün Avustralya da dahil olmak üzere farklı ülkelerden ithal edilen dondurulmuş gıda yoluyla gelmiş olabileceği öne sürülüyor.

Yeni Şafak'ın Global Times'tan aktardığı habere göre, Batı ülkelerinin Vuhan'ı "koronavirüsün başladığı yer" olmakla suçladığı iddia edildi. Yazıda ABD ve Avrupa'nın koronavirüs belirtilerini Vuhan'dan önce keşfettiği ancak salgının Çin'de çıktığına dair bir "varsayım" oluşturulduğu belirtildi.

İlk koronavirüs vakalarının, Vuhan'da canlı hayvan satılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan geldiği belirtilmiş, Çinli uzmanlar da ocak ayında virüsün vahşi hayvanlardan insanlara sıçradığını söylemişti.

Çin daha önce de virüsün denizaşırı ülkelerde başlayıp dondurulmuş gıda ambalajlarına ulaştığı teorilerini öne sürmüştü.

İTHAL ÜRÜNLERDEN GEÇMİŞ OLABİLİR

Çinli yetkililer daha önce Brezilya'dan tavuk kanatları, Rusya'dan kalamar, Ekvador'dan karides, Almanya'dan domuz eti ve Norveç'ten somon gibi donmuş ürünlerde koronavirüs tespit ettiklerini iddia etmişlerdi. Dünya Sağlık Örgütü bu iddiaları yalanlarken Global Times gazetesi ise yeni iddialar ortaya attı.

Gazete Vuhan pazarında ithal deniz ürünlerinin satıldığını bu ürünlerin ise Brezilya ve Almanya'dan geldiğini öne sürdü. "Kentin ticaret bürosunun web sitesindeki bilgilere göre, şehir ayrıca 2019'dan önce Avustralya bifteği, Şili kirazları ve Ekvador deniz ürünlerini ithal etti." ifadelerini kullanan gazete virüsün bu bölgelerden gelmiş olabileceğini öne sürdü.