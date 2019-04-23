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  3. Çin'den ilk yerli uçak gemisi ile gövde gösterisi

Çin'den ilk yerli uçak gemisi ile gövde gösterisi

Çin'den ilk yerli uçak gemisi ile gövde gösterisi

Çin'in ilk yerli üretim uçak gemisi olan Type 001A'yı 22-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek askeri geçit töreninde sergileyeceği bildirildi.

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TM Dijital Haber Merkezi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLA-N), 22-25 Nisan tarihleri ??arasında gerçekleşecek askeri geçit töreninde yenileniş ya da modernize edilmiş yerli olarak geliştirilen uçak gemisi ve nükleer denizaltıları görücüye çıkaracağı açıklandı.

Amiral Qiu Yanpeng, "Bu deniz geçit törenine PLA-N gemileri, uçaklar, Liaoning uçak gemisi, yeni nükleer denizaltı türleri ve savaş uçakları katılacak. Bazı gemiler ilk kez ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

SON TESTLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Geçtiğimiz ay, Çin'in ikinci uçak gemisi olan Type 001A'nın envantere kabulünden önceki son deniz denemesine çıktığı, bu testlerde savaş uçaklarının gemiye iniş kalkış testlerinin gerçekleştireceği bildirilmişti.

Teste bir J-15 savaş uçağının elektronik harp ile donatılmış versiyonunun ve bir Z-18 helikopterinin katıldığı söylenmişti.

UÇAK GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Yapımına 2013'te başlanan uçak gemisinin uzunluğu 315 ve genişliği 75 metre, ağırlığı 70 bin ton ve seyir hızı 31 knot.

Geminin 36 adet J-15 savaş uçağını taşıma kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor.

Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning ise eski adı 'Varyag' olan Sovyet yapımı platformu, 1998'de Ukrayna'dan alınmıştı.

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