Çin'den Amerikalı siyasilere ‘bal tuzağı'

ABD'de Çinli casus krizi patladı. Çin İstihbaratı’na bağlı olduğu öne sürülen Christine Fang’in 2011 ile 2015 arasında Californialı siyasetçilere kanca attığı ortaya çıktı. Virginia merkezli haber sitesi Axios tarafından yayınlanan rapora göre Fang, Körfez Bölgesi’nde ABD’li genç Kongre üyesi Eric Swalwell’in seçim kampanyasında önemli bir görev aldı, politikacı Tulsi Gabbard için de para topladı.

FBI SORUŞTURMASI



Fang ayrıca öğrenci gibi görünerek Kongre üyesi Mike Fonda ve San Jose Şehir Konseyi üyesi Ash Kalra ile yakınlaştı; Midwest’ten iki belediye başkanıyla da ilişki yaşadı. 2015’te FBI soruşturma başlatınca ABD’den kaçtı.