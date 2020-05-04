Çin'den ABD'ye animasyonlu yanıt: Defalarca uyardık dinlemediniz!

Çin yönetiminin hazırladığı bir animasyonlu videoda, ABD Başkanı Trump’ın iddialarını çürüttü. Videoda Çin’in dünyayı aylar önce uyardığı ve ABD’nin de bu uyarılara kulak asmadığı iddia edildi. Videoda Pekin yönetiminin sözcüsü olarak bir antik Çin savaşçısı yer alırken ABD’den yapılan açıklamaları da Özgürlük Anıtı yaptı.