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  • Çin'den ABD'ye 'seçimlere etki' yanıtı: Tamamen uydurma
18 Aralık 2020 Cuma 20:56 | Son Güncelleme:

Çin'den ABD'ye 'seçimlere etki' yanıtı: Tamamen uydurma

Çin'den ABD'ye 'seçimlere etki' yanıtı: Tamamen uydurma
AA

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Venbin, Çin'in ABD başkanlık seçimlerine etki etmeye çalıştığı iddialarını reddederek, iddiaları "tamamen uydurma" şeklinde niteledi.

Çin, ABD başkanlık seçimlerine etki etmeye çalıştığı iddialarını reddetti.

AA'nın Çin haber ajansı Xinhua'dan aktardığı habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, günlük basın toplantısında, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (ODNI) John Radcliffe'in seçimlerin sonucunu etkilemeye yönelik dış müdahalelerle ilgili hazırlanan raporun son teslim tarihinde yetişmeyeceğini Kongre'ye bildirmesiyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

Çin'in başka ülkelerin içişlerine karışmama ilkesine bağlı olduğunu vurgulayan Vang, iddiaları "tamamen uydurma" şeklinde niteledi.

ODNI Direktör Ratcliffe'ın, Çin'i "1 numaralı ulusal güvenlik tehdidi" olarak gördüğünü daha önce açıkça ifade ettiğini anımsatan Vang, Çin ile çatışma yerine iş birliğinin daha faydalı olacağına işaret eden kısımların istihbarat raporlarından çıkarıldığına dair haberlerin, ABD medyasında yer aldığını kaydetti.

"Pekin, ekonomik, teknolojik ve askeri olarak hükmetmeyi hedefliyor"

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ratcliffe, 4 Aralık'ta Wall Street Journal gazetesinde yayımladığı makalede, Çin'in 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD'ye yönelik en büyük tehdit olduğunu savunmuştu.

Ratcliffe, makalesinde, "İstihbarat bilgileri açık ve net: Pekin, ABD'ye ve gezegenin geri kalanına ekonomik, teknolojik ve askeri olarak hükmetmeyi hedefliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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