Çin'den İran hamlesi: 5 bin asker gönderecek, 400 milyar dolarlık yatırım yapacak

TM Dijital Haber Merkezi

Çin, İran’ın ABD tarafından yaptırım uygulanan sektörlerine büyük bir yatırım yapma hazırlığında olduğu bildirildi. Söz konusu yatırım tutarının 280 milyar dolar olduğu belirtildi.

Petroleum Economist dergisinde yer alan haberde, İran Petrol Bakanlığından bir kaynağa dayandırılan bilgiye göre, bu yatırımın Çin ile İran arasında imzalanan yeni bir anlaşma kapsamında gerçekleşeceği ifade edildi.

Aynı haberde, Pekin yönetiminin İran’ın endüstriyel altyapısına da 120 milyar dolarlık bir yatırım yapma niyetinde olduğu aktarıldı.

Yatırımların, anlaşmanın yürürlük tarihinden itibaren beş yıl içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. Her iki ülkenin hemfikir olması halinde ise ek yatırımların gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı.

5 BİN ÇİNLİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ İRAN’A GİDECEK

Yatırımlar karşılığında İran’ın Çinli şirketlere; petrol, gaz ve petrokimya alanlarında yeni, dondurulmuş ya da henüz tamamlanmamış projelerin ihalelerinde katılım önceliği tanıyacağı bildirildi. Bu durumun, yaklaşık 5 bin Çinli güvenlik görevlisinin projelerin korunması gerekçesiyle İran topraklarına gönderilmesi ihtiyacını da beraberinde getirdiği ifade edildi.

Söz konusu güvenlik güçlerinin, İran’dan Çin’e yapılacak ihracat ürünlerinin Körfez’den güvenli geçişini de sağlayacağı bildirildi.

YÜZDE 32 İNDİRİM YAPILACAK

Anlaşma kapsamında, Çin’in İran’dan alacağı petrol, gaz ve petrokimya ürünlerinde yüzde 32’lik bir indirimden yararlanacağı aktarıldı.