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Çin'de yeni korona gelişmesi! Vaka sayısı arttı

Çin'de yeni korona gelişmesi! Vaka sayısı arttı

Çin'de son 24 saatte 26 kişide daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yeni can kaybı olmazken, 15'i yurt dışı, 11'i yurt içi kaynaklı 26 vaka tespit edildi. Yurt içi kaynaklı vakaların 5'i Guangdong, 3'ü Heylongciang, 2'si Şandong, 1'i Liaoning eyaletinde tespit edildi.

Diğer yandan ülkede yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı 670'i taburcu olmak üzere 1549'a yükseldi. Ülkede 45'inin durumu ağır olmak üzere 879 hastanın tedavisi ise sürüyor.

ÖLÜ VE VAKA SAYISI REVİZE EDİLDİ

Ülkede salgının merkez üssü Hubey eyaletinin başkenti Vuhan yerel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, kentte salgın döneminde geciken, gözden kaçırılan veya hastane kayıtlarına girmeyen ölümlerin tespit edildiği belirtilmiş ve ölü ile vaka sayıları revize edilmişti.

Revize edilen rakamlara göre, kentte toplam ölü sayısı 1290, vaka sayısı 325 artmıştı.

Söz konusu rakamlarla Çin ana karasında salgın nedeniyle can kaybı 4 bin 632 olurken, toplam Kovid-19 vakası da 82 bin 692'ye yükseldi.

Devlet Başkanı Şi Cinping, kısa sürede inşa edilen geçici hastanelerin kapatıldığı Hubey eyaletinde görevli bulunan askeri sağlık personelinin eyaletten ayrılmasını onaylamıştı.

Çin Halk Kurtuluşu Ordusu'nun çeşitli birimlerinden salgın nedeniyle eyalete takviye olarak gönderilen askeri sağlık personellerinin sayısı 4 bini geçmişti.


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