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29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:09 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:09

Çin'de sağanak yağış felaketi 7 can aldı

Çin'de sağanak yağış felaketi 7 can aldı

Çin’in güneyinde etkili olan sağanak nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’ndeki sağanaktan dolayı 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı, iki kişi ise kayboldu.       

Bölgede 21 ilçeyi etkisi altına alan sağanak nedeniyle 185 ev çöktü, 9 bin 170 hektarlık tarım arazisi zarar gördü.       
Doğrudan ekonomik kaybın 133 milyon yüene (yaklaşık 19,3 milyon dolar) ulaştığı özerk bölgede yaklaşık 9 bin kişi de güvenli yerlere tahliye edildi. 

Sağanak toplam 200 bin kişiyi etkiledi. Yerel hükümet halka çadır ve yorgan başta olmak üzere çeşitli yaşam malzemeleri tedarik ediyor.      
(AA)

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