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  3. Çin'de otel çöktü: En az 70 kişi enkaz altında

Çin'de otel çöktü: En az 70 kişi enkaz altında

Çin'de otel çöktü: En az 70 kişi enkaz altında

Çin'in Fujian bölgesinde koronavirüs sebebiyle karantinada tutulan bir otelin çökmesi sonucu en az 70 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Çin'in Quanzhou şehrinde otel binasının aniden çökmesi sonucu en az 23 kişinin enkaz altından kurtarıldığı açıklandı. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken enkaz altından çıkarılanların bilgisi paylaşılmaya devam ediyor. Bölgeye intikal eden çok sayıda arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi. En az 70 kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Çin medyasına göre, binada korona virüsü şüphesiyle karantina altında tutulan insanlar kalıyordu.

(İHA)


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