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Çin'de ölümler durdu, okullar açılıyor

Çin'de ölümler durdu, okullar açılıyor

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmedi.

97’si yurt dışı, 2’si yurt içi kaynaklı 99 yeni vaka tespit edildi. Çin’de salgının başından bu yana 82 bin 52 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 3 bin 339 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 575 kişi de iyileşti. Çin’de karantina ve seyahat yasaklarının hafifletilmesinin ardından günlük hayat da yavaş yavaş normale dönüyor. Başkent Pekin’de lise ve ortaokulların eğitim faaliyetlerine yeniden başlayacağı açıklandı. Açıklamada, son sınıf lise öğrencilerinin 27 Nisan’da, son sınıf ortaokul öğrencilerinin ise 11 Mayıs’ta okullara yeniden döneceği kaydedildi. 


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