Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,026
  • 6,5804
  • 303.117
  • 121141
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Çin'de koronavirüs sonrası bir ilk...

Çin'de koronavirüs sonrası bir ilk...

Çin'de koronavirüs sonrası bir ilk...

Gebeliğinin 37. haftasında olan 33 yaşındaki kadın, dün Şian kentinde Ciaotong Üniversite Hastanesinde sezaryenle doğum yaptı.

Yapılan ilk testlerde koronavirüs taşımadığı saptanan, 2 kilo 730 gram ağırlığındaki kız bebeğin yenidoğan karantina merkezinde tutulduğu ve birkaç gün içinde yeniden testlerden geçirileceği belirtildi.

Çin’in kuzeybatısında Şaanşi eyaletinde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) taşıyan hamile kadın, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

NE OLMUŞTU?

Çin genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1017'ye, virüsün bulaştığı teyit edilen vaka sayısı ise 7 bin 333'ünün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638'e çıkmıştı. Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.


Fahriye Evcen'in acı günü!
Aşk bombası patladı! O fotoğraf ikiliyi ele verdi
Yasak Elma'da büyük sürpriz! O isim geri dönüyor
O dava sonuçlandı! Seda Sayan'a büyük şok
'Zor bir dönem geçirdim'
<p>Son Dakika... Kadir Şeker, Konya´da sevgilisi Ayşe D.´yi darp eden Özgür Duran´ı engellemek ister

Söz Adli Tıp´ta! Meşru Müdafaa Mı Cinayet Mi?

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinleri yararları

Yıllardır gizemini koruyan Dyatlov Geçidi kazasının sırrı ne?