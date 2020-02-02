Çin'de koronavirüs hastanesi açıldı! İşte dev hastanenin son hali

Toplam bin 400 personelin çalışacağı ve bin yatak kapasiteli, koronavirüs ile mücadele için özel yapılan geçici hastane hizmete açıldı.

Hastanede görev alacak personel daha önce SARS virüsü gibi benzer enfeksiyonel hastalıklarla mücadele etmiş deneyimli kişilerden oluşuyor.

Çin, hastalıkla mücadeleden sonra bu hastaneyi yıkacağını açıklamıştı