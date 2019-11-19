Çin'de hükümetin yayınladığı bir derginin kapağına konan görseller, dünya çapında yankı buldu

Modern Ships adlı derginin kapağına taşıdığı görsel, stratejik bombardıman uçağı H-6N'di. Ancak uçağın altındaki detay, büyük sırrı açığa çıkardı.

Savaş uçağının altında devasa bir balistik füze görünüyordu. Askeri analistler, Pekin yönetiminin yanlışlıkla gizli silahı Modern Ships dergisinde yayınladığını belirtiyor.

Hükümet kontrolündeki Global Times ise, skandal patladıktan hemen sonra bir haber yayınlayarak söz konusu görsellerin bilgisayarda yaratıldığını ve gerçeği yansıtmadığını savundu.

Çin'in stratejik bombardıman uçakları olan H-6 serisi, son olarak Ekim ayındaki ülkenin 70. kuruluş yıldönümü kutlamalarında halka gösterilmişti.

Ancak uzmanlar, Pekin üzerinde uçan jetlere yakın plandan bakıldığında bomba bölmesinin yer almadığını dile getiriyor. Global Times gazetesi, geçtiğimiz Ağustos ayında H-6 serisinin hipersonik silahlarla donatılmasının beklendiğini sayfalarına taşımıştı. Her yıl ordusuna milyarlarca dolar harcayan Çin, ABD ve Rusya askeri alanda yeni bir rekabete girmiş durumda.

Çin ve rakipleri arasındaki fark kapanıyor ve ülke hızla dünyanın en büyük askeri güçlerinden biri haline geliyor. ABD Savunma İstihbarat Kurumu'nun 2019 başında yayınlanan raporunda, Halk Kurtuluş Ordusu'nun (HKO) dünyanın en modern silah sistemlerini edinmenin eşiğinde olduğu belirtilmişti. Raporda, "Bazı alanlarda şimdiden dünyaya liderlik ediyorlar" ifadeleri yer almıştı.

Aralık 2018'de sosyal medyada su yüzüne çıkan bazı fotoğraflar, Çin'in gemilerden hipersonik atışlar yapabilen silah arayışında dünyayı geçmiş olabileceğini gösteriyordu. Gemilere takılan ve bir ray üzerinde ilerleyen silah, elektromanyetik güç kullanarak 200 kilometre menzile yüksek hızlı mermiler (saniyede 2,5 kilometre hızda) yollayabiliyor.

CNBC'nin Haziran ayında yaptığı habere göre söz konusu silah 2025 itibariyle Çin Donanması'nın envanterine girebilir. ABD kendi karadan atılabilen raylı topunun üzerinde çalışırken ve Rusya ve İran da bu teknolojiye ilgi gösterirken, Çin böyle bir silahı gemiye monte edebilen ilk askeri güç olabilir.

Çin'in resmi Global Times gazetesine göre, silah gelecekte Çin'in ilk yerli üretimi 10 bin tonluk füze destroyeri 055'e takılabilir. Çin ordusunun eski üyesi askeri uzman Song Zhongping, "Sızan fotoğraflar, Çin'in gemiye takılabilen raylı top teknolojisinde ABD'yi yakalamak bir yana, beş ila 10 yıl içinde geçebileceğini gösteriyor. Bunun nedeni, ABD'nin bütçelerin onaylanması için daha fazla zamana ihtiyacı olması. Çin'in siyasi sistemiyse özel projelere daha fazla fon ayrılmasına izir veriyor" diye konuştu.

Çin, Ağustos 2018'de tüm füze savunma sistemlerini alt edebilme kapasitesine sahip bir hipersonik hava aracını test etti. 'Waverider- Dalga sürücü' adı verilen bu hava araçları, yüksek süratle havada süzülebilmek için kendi uçuşunun ürettiği şok dalgalarını kullanıyor.

Çin'in Şinkong 2 (Yıldızlı Sema-2) adlı hava aracı testlerde 30 kilometre irtifada saatte 7.344 kilometreyi bulan hızlara ulaştı. Şingkong 2 Çin'in ilk süpersonik hava aracı değil. Ülke, 2014'ten bu yana havada süzülen hipersonik silahları deniyor. Ancak bu, dalga sürme teknolojisinin kullanıldığı ilk araç.

Rusya ve ABD de hipersonik silahlar geliştiriyor. South China Morning Post'a göre, hava aracı tam anlamıyla geliştirildiğinde, dalga sürücüler mevcut tüm füze savunma sistemlerini aşabilecek savaş başlıkları taşıyacak. Ancak Pekin'deki askeri uzman Zhou Chenming, gazeteye yaptığı açıklamada, Çin'in dalga sürücü hava araçlarının nükleer savaş başlıklarından çok, konvansiyonel savaş başlıkları taşıyacağını söyledi.

ABD'nin Pasifik Kuvvetleri'nin Komutanı Amiral Harry Harris, ABD Kongresi'ne yaptığı açıklamada ülkesinin hipersonik silahların geliştirilmesinde her iki rakibinin de 'arkasında kaldığını' söylemişti. Amiral Harris, Amerikan radarlarının tespit etmesinden önce Çin füzelerinin ABD'nin bölgedeki gemilerini ve kara üslerini vurabileceği uyarısı yapmıştı.

Harris ayrıca "Bu teknolojiyi en agresif biçimde yakalamaya çalışmaya devam etmeliyiz ve kendi hipersonik saldırı silahlarımızı geliştirmeliyiz" demişti. Çin, 2017'de Dongfeng türü füzelerden DF-17 hipersonik füzeyi kamuoyuna duyurmuştu. Füzenin tahmini menzilinin 1800 ila 2000 kilometre olduğu söyleniyordu.

Çin yine son bir yıl içinde yeni bir dev bombayı görücüye çıkarttı ve söz konusu bomba ABD'nin 'Tüm Bombaların Anası'nın Çin versiyonuydu. Tanıtım videosunda, bomba H-6K bombardıman uçağından atılırken ve dev bir patlamaya yol açarken görülüyordu. Bombayla ilgili başka bir ayrıntı bilinmiyor.

Resmi Şinhua haber ajansı, silahın ülkenin en güçlü nükleer olmayan bombası olduğunu ve boyutları nedeniyle H-6K bombardıman uçağının bir seferde sadece bir tanesini taşıyabildiğini bildirdi. Rusya'nın da aynı türde bir bombası var ve buna da 'Tüm Bombaların Babası' adı takıldı. Amerikan versiyonundan daha büyük olan bu bomba, düştüğü yerde şok dalgaları değil, büyük bir alev topu yaratıyor.

Geçen ay Pekin yakınlarında düzenlenen bir fuarda, uçan daireye benzeyen, saatte 650 km hız yapabileceği ve 6 bin metre yükseklikte uçabileceği belirtilen sıra dışı bir helikopter tanıtıldı. Füze fırlatma kapasitesine sahip olduğu ve radara yakalanmadığı söylenen 'Süper Beyaz Köpek Balığı' adlı helikopterin gelecek yıl uçmaya başlayabileceği öne sürülüyor.

Global Times gazetesi, bilim kurgu filmlerindeki uzay gemilerine benzeyen helikopterin geleceğin dijitalleşen savaşları için tasarlandığını duyurdu. 7,6 metre uzunluk ve 2,85 metre yüksekliğe sahip helikopterin iki kişilik kokpiti ortada bulunuyor. İki turbo jet motoru bulunan helikopter saniyede 16,5 metre yükselebiliyor.