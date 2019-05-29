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29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:40 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:40

Çin'de çelik fabrikasında patlama: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Çin'de çelik fabrikasında patlama: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Çin’de bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çin’in Nanchang şehrinde Fangda Special Steel adlı çelik fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin yaralandığı açıklandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. Alevler fabrikanın büyük bir alanını kaplarken olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor. 

Öte yandan şirket geçtiğimiz yıl 4.2 milyon ton çelik üretmişti.
(İHA)

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