Çin'de bugün ilk defa koronavirüs ölümü yaşanmadı

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi.

Komisyon ayrıca bugün 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı.

Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.

AA