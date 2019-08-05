Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Çin'de antik mezarlık soyguncularına operasyon: 29 kişi yakalandı

Çin'de antik mezarlık soyguncularına operasyon: 29 kişi yakalandı

Çin'de antik mezarlık soyguncularına operasyon: 29 kişi yakalandı

Çin'de antik mezarları yağmalayarak çıkan tarihi eserleri satmaya çalışan 29 kişi yakalandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Anhui eyaletine bağlı Huainan kentinde, polisin yaklaşık bir yıllık takibi sonrası ülkede "Savaşan Devletler Dönemi" (Milattan Önce 475-221) olarak adlandırılan döneme ait mezarları soyan 29 kişi yakalandı. 
 
Huainan Kamu Güvenliği Bürosu, 26'sı birinci derece olarak sınıflandırılan 75 tarihi eseri yağmacılardan kurtardı.
 
Operasyonda ayrıca 40 kilogram patlayıcı ele geçirilirken, antik mezarların bulunduğu alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı. 
 
Operasyonun yapıldığı alandaki mezarlardan birinin ise bir krala ait olduğu tahmin ediliyor. 
 
Çin'de soyguncular, tarihi mezarlıkları hedef alarak, mezardan çıkan değerli eşyaları çalıyor. Ülkede 2015 yılında binden fazla tarihi eseri çalan 175 kişilik bir çete yakalanmıştı. Çete üyelerinin 3 boyutlu dedektör gibi özel cihazlar kullandığı, eserlerin değerlerinin ise yaklaşık 500 milyon yuan (71 milyon dolar) olduğu tespit edilmişti. 

AA
 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kerem Bürsin facianın eşiğinden döndü
Bengü anne oldu
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın denizde korku dolu saatleri
Manuş Baba'dan askerlik itirafı: Ben de kendime çok güldüm
Gündemi sallayan ayrılıkta dikkat çeken yorum
<p>Akçadağ ilçesinde bulunan Safkan Arap Atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde kald

İşletmeden Kaçan 3 Yarış Atı Telef Oldu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Su kuyusundan çıkan toprak çeşitleri ve soğuk hava şaşkına çevirdi

Kira vermekten bıktı! 350 liraya kendi evini yaptı