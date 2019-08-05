Çin'de antik mezarlık soyguncularına operasyon: 29 kişi yakalandı

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Anhui eyaletine bağlı Huainan kentinde, polisin yaklaşık bir yıllık takibi sonrası ülkede "Savaşan Devletler Dönemi" (Milattan Önce 475-221) olarak adlandırılan döneme ait mezarları soyan 29 kişi yakalandı.



Huainan Kamu Güvenliği Bürosu, 26'sı birinci derece olarak sınıflandırılan 75 tarihi eseri yağmacılardan kurtardı.



Operasyonda ayrıca 40 kilogram patlayıcı ele geçirilirken, antik mezarların bulunduğu alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı.



Operasyonun yapıldığı alandaki mezarlardan birinin ise bir krala ait olduğu tahmin ediliyor.



Çin'de soyguncular, tarihi mezarlıkları hedef alarak, mezardan çıkan değerli eşyaları çalıyor. Ülkede 2015 yılında binden fazla tarihi eseri çalan 175 kişilik bir çete yakalanmıştı. Çete üyelerinin 3 boyutlu dedektör gibi özel cihazlar kullandığı, eserlerin değerlerinin ise yaklaşık 500 milyon yuan (71 milyon dolar) olduğu tespit edilmişti.

AA

