Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6474
  • 6,1715
  • 270.109
  • 105440
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Çin'de 17 yıldır mağarada saklanan firari yakalandı

Çin'de 17 yıldır mağarada saklanan firari yakalandı

Çin'de 17 yıldır mağarada saklanan firari yakalandı

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde polis tarafından 17 yıldır aranan firari saklandığı küçük mağarada yakalandı.

BBC'de yer alan habere göre, yetkililer, Song Ciang isimli 63 yaşındaki kaçağın yerinin drone destekli aramayla tespit edildiğini kaydetti. İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla yattığı hapishaneden 2002'de kaçan Song'un 17 yıldır tek başına bir mağarada yaşadığı tespit edildi. Polis, 17 yıl boyunca mağarada yaşayan Song'un nerede olduğuna dair bazı ipuçlarına ulaşmasının ardından arama çalışmalarına başladı. Drone yardımı ile yeri tam olarak tespit edildikten sonra yakalanan Song, cezaevine gönderildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

50 yıl sonra ilk kez gitti, gözyaşlarına boğuldu
Kibariye'ye eşi Ali Küçükbalçık'dan bir ihanet şoku daha!
Survivor'dan Mucize Doktor'a flaş transfer
Defne Samyeli'den evlilik açıklaması
Konser öncesi alkışlık hareket
<p>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı payl

İşte TSK´nın yeni üyesi milli lazer silahı ARMOL

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kahin Tepe'de heyecanlandıran buluntular

İzmir'de kovalamaca sonucu durdurulan araçtan 1 ton uyuşturucu çıktı