Çin koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verdi
Çin'de, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi ilan ettiği koronavirüs salgınını geriletmeyi başaran Çin'de geliştirilen ilk koronavirüs aşısının insanlar üzerinde sistematik şekilde denenmesine onay çıktı.
Klinik araştırma, gönüllü kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve tıbbi bilgi elde etmeyi amaçlayan bilimsel çalışmalara deniyor.
Klinik araştırmalar, deneme aşamasındaki ilaçlar ve aşıların farmakokinetik, farmakodinamik ve tedavi verilerinin açıklığa kavuşturulmasını sağlıyor.
Koronavirüs aşısının klinik denemelerini Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi'nden Chen Wei'nin öncülüğündeki araştırma ekibinin yürüttüğü belirtildi.