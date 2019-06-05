05 Haziran 2019 Çarşamba 20:28 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 20:41
Çin ilk kez denizden uzaya roket fırlattı
Çin Ulusal Uzay Ajansı, ülkenin ilk kez denizden uzaya roket fırlattığını duyurdu. A Long March 11´ (Uzun Bir Yürüyüş) adı verilen roket, Yellow Sea´ adlı gemiden fırlatıldı.
Roketin, ikisi deneysel ve beşi ticari olmak üzere yedi uydu taşıdığı açıklandı. Uzay programlarına Rusya ve Japonya´dan daha fazla harcama yapan Çin´in hareketli platformlardan roket fırlatabilme teknolojisine sahip olduğu gözler önüne serildi.
Senenin başında ayın uzak yüzüne araç indiren tek ülke olan Çin, ayda bir üs kurmak ve Mars´a bir sondaj aracı yollama planlarını duyurmuştu.
(DHA)