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05 Haziran 2019 Çarşamba 20:28 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 20:41

Çin ilk kez denizden uzaya roket fırlattı

Çin ilk kez denizden uzaya roket fırlattı

Çin Ulusal Uzay Ajansı, ülkenin ilk kez denizden uzaya roket fırlattığını duyurdu. A Long March 11´ (Uzun Bir Yürüyüş) adı verilen roket, Yellow Sea´ adlı gemiden fırlatıldı.

Roketin, ikisi deneysel ve beşi ticari olmak üzere yedi uydu taşıdığı açıklandı. Uzay programlarına Rusya ve Japonya´dan daha fazla harcama yapan Çin´in hareketli platformlardan roket fırlatabilme teknolojisine sahip olduğu gözler önüne serildi.

Senenin başında ayın uzak yüzüne araç indiren tek ülke olan Çin, ayda bir üs kurmak ve Mars´a bir sondaj aracı yollama planlarını duyurmuştu.

(DHA)

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