Çin ilk kez denizden uzaya roket fırlattı

Roketin, ikisi deneysel ve beşi ticari olmak üzere yedi uydu taşıdığı açıklandı. Uzay programlarına Rusya ve Japonya´dan daha fazla harcama yapan Çin´in hareketli platformlardan roket fırlatabilme teknolojisine sahip olduğu gözler önüne serildi.

Senenin başında ayın uzak yüzüne araç indiren tek ülke olan Çin, ayda bir üs kurmak ve Mars´a bir sondaj aracı yollama planlarını duyurmuştu.

(DHA)