Çin Devlet Başkanı Şi, Kuzey Kore'yi ziyaret edecek

Çin devlet televizyonu CCTV'de yer alan habere göre, Devlet Başkanı Şi Cinping 20-21 Haziran tarihlerinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a resmi ziyarette bulunacak.

Şi ziyarette Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir görüşme yapacak.

İki ülke arasında diplomatik bağların kurulmasının 70'inci yıl dönümüne denk gelen ziyaretin, bir Çin devlet başkanının 14 yıl aradan sonra bu ülkeye yapacağı ilk ziyaret olacağı belirtildi.

Haberde, görüşmede liderlerin hangi konuları ele alacağı konusunda bilgi verilmedi.

AA

AA