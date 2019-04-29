Çin Devlet Başkanı Cinping Game Of Thrones hayranı çıktı

HBO'nun izlenme rekorları kıran Game of Thrones (GOT) adlı televizyon dizisi, tüm dünyada olduğu gibi Çin'de de en çok izlenen diziler arasında. Dizinin Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da yakından takip edildiği ortaya çıktı. Cinping'in Westeros'taki acımasız dünyanın uluslararası ilişkiler için bir şablon haline gelmemesi gerektiğine inanıyor.



İsmi açıklanmayan bir devlet yetkilisinin South China Morning Post'a yaptığı açıklamada, Cinping'in yeni bölümleri izlemek istediği ama çoğu zaman programının buna müsait olmadığını söyledi. Yetkili, bu durumun üstesinden gelmek üzere Cinping için yoğunlaştırılmış gösterimler hazırlandığını ileri sürdü.

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(Star.com.tr)