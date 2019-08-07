Çin : ABD'nin manipülasyon savları asılsız

Wang, yenin manipüle edilmediğini ve istikrarlı politikalar doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

Daha önce ABD, Çin´i para birimini manipüle etmekle suçlamıi, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudrow´da ABD´nin hareketlerinin G20 ülkeleri ve Dünya Ticaet Örgütü ile aynı doğrultuda olduğunu söylemişti.

AA