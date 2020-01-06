Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9726
  • 6,6854
  • 303.156
  • 111413
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Çıldırtacak hamle! Irak'tan ABD'ye Çin kozu

Çıldırtacak hamle! Irak'tan ABD'ye Çin kozu

Çıldırtacak hamle! Irak'tan ABD'ye Çin kozu

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Çin'in ülkesinin önemli ve güçlü ortağı olduğunu belirterek, bu ülkeyle geçen yıl imzalanan anlaşmaları tereddütsüz şekilde uygulayacaklarını açıkladı.

Başbakanlık Basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Abdulmehdi, Çin'in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao ile başkentteki Başbakanlık Konutu'nda görüştü.

Görüşmede, ABD güçlerinin Irak'taki varlığını değerlendiren Abdulmehdi, "ABD, DEAŞ'la mücadelemizde çaba sarf etti ancak Irak'ın çekişme sahası ve buna taraf olmasını istemiyoruz. ABD, Irak hükümetinin kararıyla burada bulunuyor ve çekilmesi kararını da Irak aldı. Irak hükümetinin güçlü olması Amerika'nın da çıkarınadır." ifadelerini kullandı.

"ÇİN, ÖNEMLİ VE GÜÇLÜ BİR ORTAĞIMIZ"

Abdulmehdi, Irak ve Çin ilişkilerine dair ise şunları kaydetti:

"Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız. Çin ile anlaşmak artık kamuoyu meselesi oldu. Halkımız bunun önemini açık şekilde idrak ediyor. Çin ile yaptığımız anlaşmayı tereddütsüz olarak uygulayacağız. Çin'in de bizi uluslararası mahfillerde desteklemesini bekliyoruz. Çin, tüm Iraklıların dostu olarak kalacak."

Çin Büyükelçisi de Irak hükümetini desteklemeye devam edeceklerini ve ülkenin yeniden imarına katkıda bulunacaklarını söyledi.

İki ülke arasındaki anlaşmanın uygulanmasından yana olduklarını aktaran Tao, Irak ile güvenlik ve askeri alandaki iş birliğini artırmak istediklerini kaydetti.

Irak Meclisi, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

ABD'nin, söz konusu karara karşı Irak'a yaptırım uygulayabileceği belirtiliyor. Böyle bir dönemde Abdulmehdi'nin, Çin'in Bağdat Büyükelçisi ile görüşmesi ise dikkatleri çekti.

Irak ve Çin arasında Eylül 2019'da başta enerji olmak üzere sanayi, petrol ve diğer birçok alanda 8 anlaşma imzalanmıştı. 


'Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta!'
Taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu
Ebru Şahin ile Oğulcan Engin hakkında flaş aşk iddiası!
Sıcak su torbası patladı, Seda Sayan hastanelik oldu!
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'e evlilik teklifi mi etti?
<p>Kartal’da Aydos Ormanında çobanlık yapan Ferit Yılmaz ile keçisinin dostluğu görenlerin içini ısı

Keçi ile Çobanın Dostluğu Yürekleri Isıtıyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Süleymani'nin cenaze töreninden dikkat çeken fotoğraflar

İşte Kanal İstanbul'un güzergahı: Havadan böyle görüntülendi