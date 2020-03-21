'Ciğerlerimde cam varmış gibi'
Londra'nın Hillingdon Hastanesi'nde 13 Mart'ta tedavi görmeye başlayan Tara Jane Langston, Kovid-19'un tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunurken, her bir nefesin yoğun bir ‘mücadele' gerektirdiğini ve ciğerlerinde cam varmış gibi hissettiğini söyledi.
Langston’ın yoğun bakımda olduğu ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. İtalya’da Bergamo hastanesinden de bir cerrah, “Öfkemizi ayaküstü yaşıyoruz. Hastanın nefesi kesiliyor, kalp masajı yapıyorsun, o sana bakıyor. Yaşlı hastalar tek başlarına ölüp gidiyorlar” dedi.