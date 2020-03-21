'Ciğerlerimde cam varmış gibi'

Langston’ın yoğun bakımda olduğu ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. İtalya’da Bergamo hastanesinden de bir cerrah, “Öfkemizi ayaküstü yaşıyoruz. Hastanın nefesi kesiliyor, kalp masajı yapıyorsun, o sana bakıyor. Yaşlı hastalar tek başlarına ölüp gidiyorlar” dedi.