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  • Cidde limanında petrol tankerinde dış kaynaklı saldırı nedeniyle patlama meydana geldi
14 Aralık 2020 Pazartesi 09:21 | Son Güncelleme:

Cidde limanında petrol tankerinde dış kaynaklı saldırı nedeniyle patlama meydana geldi

Cidde limanında petrol tankerinde dış kaynaklı saldırı nedeniyle patlama meydana geldi

Son Dakika Haberleri.. Suudi Arabistan'ın Cidde limanında bir petrol tankerinde "dış kaynaklı" saldırı nedeniyle patlama meydana geldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde limanında bir petrol tankerinde "dış kaynaklı" saldırı nedeniyle patlama meydana geldi.

AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cidde limanı açıklarında demirleyen BW Rhine adlı Singapur bandıralı petrol tankerinde dış kaynaklı bir saldırı nedeniyle patlama oldu.

Geminin bağlı olduğu BW Group şirketinden yapılan yazılı açıklamada, gemideki 22 mürettebatın patlamadan yaralanmadan kurtulduğu belirtildi.

Açıklamada, patlama nedeniyle petrol sızıntısının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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