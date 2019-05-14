Cibuti'nin simgesi haline gelen 2. Abdülhamid Han Camisi'nde iftar

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından temeli 2017'de atılan ve inşası tamamlanan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camisi ve külliyesinde ramazan ayı dolayısıyla iftar verildi.

TDV, Cibuti'nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan 2. Abdülhamid Han Camisi ve külliyesinde ramazan ayı dolayısıyla iftar sofrası kurdu.

Cami avlusunda düzenlenen iftara, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Levent Şahinkaya'nın yanı sıra büyükelçilik çalışanları, TİKA Koordinatörü Mehmet Taha Doğan, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Koordinatörü Enes Güneyli, Türk Hava Yolları (THY) Müdürü Ebubekir Ekici ile Cibutili Müslümanlar katıldı.

Büyükelçi Şahinkaya, programda yaptığı konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te Cibuti ziyareti sırasında, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle'nin "Ülkemde bir Osmanlı camisi görmek ve İstanbul ezanı duymak istiyorum." isteğiyle caminin projesine başlandığını ve inşaatının bu yıl tamamlandığını söyledi.

TDV'nin inşa ettiği caminin Cibuti'nin en büyük camisi olduğunu vurgulayan Şahinkaya, caminin başkentin en prestijli ve güzel yerinde bulunduğunu, Cibuti için simge eser niteliği taşıdığını ifade etti.

Büyükelçi Şahinkaya, caminin resmi açılışının Türkiye ve Cibuti'den üst düzey katılımla ramazan ayından sonraki süreçte yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Klasik Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camisi, malzemelerinin büyük bir kısmı Türkiye'den getirilerek 24 aylık bir süreçte inşa edildi. Avlusu ve dış bahçesiyle 5 bin kişilik cemaat kapasitesi bulunan cami, 10 bin metrekarelik toplam alanıyla Cibuti'de simge eser olma özelliği taşıyor.

(AA)