CIA'den çarpıcı Çin raporu: Tehditle DSÖ'ye pandemiyi gizletti

Dünya çapında 4 milyondan fazla kişiyi etkileyen koronavirüs salgını konusunda Çin ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tutumuna dair CIA’in çarpıcı raporu basına sızdı. Newsweek dergisi, bu rapora dayanarak Çin’in dünyanın her yer yerinden kişisel koruyucu ekipman stoku yapmaya başladığı bir dönemde küresel acil durum ilan etmemesi için DSÖ’yü tehdit ettiğini öne sürdü. 2 İstihbarat ajanı tarafından da doğrulanan rapora göre Çin, pandemi ilan etmesi durumunda DSÖ’yü koronavirüs soruşturmasında işbirliği yapmamakla tehdit etti.

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DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier ise Newsweek’e yaptığı açıklamada, salgın boyunca tüm insanları korumaya odaklanan kanıta dayalı bir teknik organizasyon olarak hareket ettiklerini, ‘Pekin baskısının kaynağı’ olarak gösterilen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’un 21 Ocak’taki telefon görüşmesinin de aslında gerçekleşmediğini savundu. Newsweek’e göre DSÖ, Çin liderinin kişisel müdahalesini reddetmekle birlikte diğer Çin yetkililerinin acil durum ilanını erteletmek için çaba harcayıp harcamadığı sorularını yanıtsız bıraktı.



