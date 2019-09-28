CIA komplosuymuş

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Trump’un azil sürecini başlatan Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşmesinin, CIA’in Beyaz Saray’a yerleştirdiği bir ajan tarafından sızdırıldığını yazdı. Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin telefon konuşmasıyla ilgili şikayette bulunan ihbarcıyla ilgili iddiayı gündeme getiren gazeteye göre bireyin kimliğini bilen sadece üç kaynak var.

TRUMP: İDAM EDİLMELİ

İhbarcının bir noktada Beyaz Saray’da çalıştığı, şikayette bulunduktan sonra CIA’ya geri döndüğü kaydedildi. İhbarcının avukatları, The New York Times’a müvekkillerinin CIA için çalıştığını doğrulamadı. Ancak onun hakkında herhangi bir bilgi yayımlamanın tehlikeli olacağı konusunda uyarıda bulundu. Trump’ın şikayetçiye bilgileri kimin verdiğini öğrenmeyi talep ettiği ve bu kişiyi “casusa yakın” diye tanımladığı bir ses kaydı da ortaya çıktı. Trump, ABD’de geçmişte casusların infaz edilmesine gönderme yaparak “Eski günlerde, daha akıllıyken ne yapıyorduk biliyor musunuz? Casuslar ve ihanet. Şimdikinden biraz daha farklı davranıyorduk” dedi.

BAŞKAN’A GÜVENMİYORLAR

Habere göre CIA, Trump’ın yabancı liderlerle görüşmelerinde devlet sırlarını verdiği şüphesiyle Beyaz Saray’a ‘geçici görevlendirme’ ile bir ajan gönderdi. Ajan, ağustosta Ukrayna lideri Zelensky ile görüşmeyi dinledi, ihbarı yaptı, sonra CIA’in merkezine geri çekildi. NYT ve CNN, 9 Eylül’de de benzer bir haber yapmış, “CIA’in Trump’a güvenemediği için Rus hükümeti içine sızdırdığı bir casusu geri çektiğini” duyurmuştu. Trump iddiayı yalanlamış, “CNN ABD için kötüdür” diye tweet atmıştı. Şikayeti yapan istihbarat görevlisi, Beyaz Saray yetkililerinin Trump ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını örtbas etmeye çalıştığını söylüyor. Trump, görüşmede Zelenskiy’e, gelecek yılki başkanlık yarışında önde gelen Demokrat Partili rakibi olan Joe Biden hakkında soruşturma başlatılması için baskı yapıyor.

AZİL İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

NYT, Demokratların Trump’ın azli için yaşanan bu telefon skandalını sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını yazdı.

WATERGATE’İN ‘DERİN GIRTLAK’I

Haziran 1972’de, Washington’da Watergate adlı iş merkezinde bulunan Demokrat Parti ofisine kimliği belirsiz kişiler girmiş, olay ‘hırsızlık’ diye kapatılmak istenirken, girenlerin Başkan Richard Nixon’un seçim kampanyası ekibinden olduğu ve rakip partinin ofisine dinleme cihazı koyduğu ortaya çıkmıştı. Olayın ortaya çıkmasını sağlayan ise Washington Post muhabirine bilgi veren bir FBI ajanıydı. Ajan o günlerde ‘derin gırtlak’ kod adıyla anılmış, Nixon hakkında azil süreci başlatılmış ve Başkan istifa etmişti. ‘Watergate Skandalı’ olarak bilinen olayı basına duyuran ‘Derin Gırtlak’’ın kimliği ancak 2005’te ortaya çıkmış, olaydan sonra görevde kalarak Başkan Yardımcılığı’na kadar yükselen Mark Felt olduğu açıklanmıştı. Mark Felt, 2008’de 95 yaşında ölmüştü.