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  3. Cezayirli komutanlar maaşlarını koronavirüsle mücadele için bağışladı

Cezayirli komutanlar maaşlarını koronavirüsle mücadele için bağışladı

Cezayirli komutanlar maaşlarını koronavirüsle mücadele için bağışladı

Cezayir Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileriyle mücadele etmek için komutanların bir aylık maaşlarını bağışladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik zorlukları gidermek amacıyla Cezayir Silahlı Kuvvetleri'nde muvazzaf tuğgeneral ve albayların bir aylık maaşlarını, ülke genelinde başlatılan yardım kampanyasına bağışladıkları belirtildi.

Açıklamada, kampanyaya kaç komutanın katıldığına veya toplanan miktara ilişkin bir detay verilmedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik koşulların giderilmesi amacıyla başlattığı bağış kampanyasına bakanlar ve milletvekilleri maaşlarını hibe etmişti.

Cezayir'de şu ana kadar koronavirüs pozitif vaka sayısı 1320 şeklinde açıklanırken, salgın kaynaklı 152 kişi hayatını kaybetmişti. Salgının merkezine dönüşen el-Buleyde vilayetinde genel karantina hali ilan edilirken, ülke genelinde akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatılmıştı.

Petrol ihracatına bağlı Cezayir, düşük seyreden petrol fiyatları nedeniyle kamu bütçesinde bu yıl yüzde 30 küçülmeye gitmişti.

AA


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