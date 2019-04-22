Cezayir'in önde gelen iş adamları gözaltına alındı

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanlığına bağlı kolluk gücü Cezayir Ulusal Jandarması, eski Cumhurbaşkanı Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen ülkenin en zengin iş adamı Rebrab'ı "sahte fatura düzenleme, rüşvet, gümrük işlemlerinde hile" gibi suçlamalarla gözaltına aldı.

Yine Buteflika'ya yakın "Kuninef Kardeşler" olarak bilinen Riza, Abdulkadir, Karim ve Tarık Kuninef'in de başka bir yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Haberde, söz konusu dört ismin "nüfuzlarını kullanarak kamu ihalelerini kazanma ve bu ihalelere ilişkin yükümlülüğü yerine getirmemekle" suçlandığı belirtildi.

Cezayir yerel basını, pazar ve pazartesi boyunca 50'ye yakın iş adamınının "kamu malını israf, yolsuzluk ve rüşvet" suçlamalarından ifade verdiğini ileri sürdü.

- AFRİKA'NIN EN ZENGİNLERİ ARASINDA

Cezayir'deki en büyük özel şirket olan Cevital sanayi grubunun sahibi milyarder iş adamı Issad Rebrab, geçen hafta, şirketinin 1990'lı yıllardan bu yana yaptığı anlaşmalar ve projelerle ilgili sorgulanmıştı.

Rebrab, Forbes dergisine göre Afrika'nın en zenginleri arasında yer alıyor.

- CEZAYİR'DE HIZ KAZANAN YOLSUZLUK OPERASYONLARI

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika 2 Nisan'da yoğun halk protestoları karşısında ordunun da sözlü müdahelesiyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, ülkelerindeki yolsuzluklardan hesap sorulması da yer almıştı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, yargıya yaptığı çağrıda Buteflika döneminde kamuoyuna yansımış ancak üstü kapatılmış yolsuzluk dosyalarının yeniden açılması konusunda "yargının daha hızlı davranmasını" istemişti.

Salih daha önce yaptığı bir açıklamada da siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını isim isim zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

AA