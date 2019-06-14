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14 Haziran 2019 Cuma 06:55 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 06:55

Cezayir'de eski cumhurbaşkanı adayı Ali Gadiri tutuklandı

Cezayir'de eski cumhurbaşkanı adayı Ali Gadiri tutuklandı

Cezayir'de önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan emekli General Ali Gadiri, "yabancılara ticari bilgi sızdırmak ve orduya zarar vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

Gadiri'nin ofisinin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, başkent Cezayir'deki Ed-Darul Beyza Mahkemesi eski cumhurbaşkanı adayının tutuklanarak El-Harraş Cezaevi'ne gönderilmesine karar verdi.

Açıklamada, Gadiri'ye savcılık tarafından "ülke ekonomisine zarar verecek bilgileri yabancı ülkelerdeki ajanlara sızdırmak ve orduya zarar vermek" suçlaması yöneltildiği belirtildi.

Gadiri, Cezayir'de 18 Nisan'da yapılması planlanan ancak halk hareketi nedeniyle iptal edilen seçimlerde aday olmuştu. 2015 yılında ordudan emekli olan Gadiri, öncesinde 15 yıl Savunma Bakanlığında insan kaynakları müdürlüğü yapmıştı.

Cezayir'in eski Ticaret Bakanı Ammare bin Yunus da dün, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

(AA)

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