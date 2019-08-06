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Cerablus'ta patlama sonucu iki kişi hayatını kaybetti

Cerablus'ta patlama sonucu iki kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde sivil ve askeri araçlara yerleştirilen bombaların dün akşam saatlerinde infilak etmesi sonucu iki kişi öldü, bir sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesinde iki araca yerleştirilen bombaların patlaması sonucu iki kişi öldü, bir sivil yaralandı. Dün akşam saatlerinde Cerablus yerel meclisinin bir üyesi ile Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait araca yerleştirilen bombalar infilak etti. Saldırılarda iki ÖSO mensubu hayatını kaybetti ve bir sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı ancak güvenlik birimleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin üçte birini işgal eden YPG/PKK, sık aralıklarla Azez, Bab, Cerablus ve Afrin'deki sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor. 

(AA)

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