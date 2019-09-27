Çember daralıyor

Trump’ı korkulu rüyası azledilme süreciyle başbaşa bırakan ilk kıvılcımı çakan istihbarat görevlisinin 7 sayfalık ihbar mektubu ABD Milli İstihbarat Komitesi tarafından yayımlandı. ABD Başkanı’nı 2020 Başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden’a zarar vermek için Ukrayna liderine baskı yaparak Biden’ın oğlu Hunter Biden’ı soruşturmasını istemesini ortaya çıkaran istihbarat görevlisi, ifadesinde Beyaz Saray’ı bu gerçeği gizlemeye çalışmakla suçladı.

400 MİLYON DOLARI KESTİ

Trump ile Ukrayna lideri Zelenskiy’nin telefon görüşmesini dinleyen Beyaz Saray görevlilerinin bunu farklı bir sunucuya kaydetmeye çalıştıklarını ihbar eden görevli, ABD Başkanı’nın seçimlere dış ülke müdahalesinin yolunu açarak azledilmeyi gerektiren bir suç işlediğini iddia etti. Demokratların liderliğindeki Temsiciler Meclisi’nin salt çoğunluğu da başkanın yeminini çiğnediğini belirterek azil için işlemleri başlatmıştı.

Mektup, “Resmi görevde bulunduğum dönem boyunca, ABD Başkanı’nın 2020 seçiminde yabancı bir ülkeden müdahale talep etmek amacıyla makamının gücünü kullandığına ilişkin birden fazla hükümet yetkilisinden bilgi aldım” ifadesiyle başlıyor. Öte yandan Trump, ülke medyasında, Zelenskiy ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinden önce bu ülkeye yönelik 400 milyon dolarlık yardımı askıya aldığına ilişkin iddiaları yanıtladı. İddiaları kabul eden Trump’ın bu parayı da bir tehdit olarak kullandığı iddiaları da gündemde. Trump dün yaptığı açıklamalarda “Ben kimseyi tehdit etmedim. Ortada bir baskı, itme yok. Bu büyük bir uydurma. Cadı avı devam ediyor. Bunun için mi görevden azledeceksiniz. Sırf mükemmelce yapılmış bir telefon görüşmesi için” açıklamalarını sürdürdü. Trump ihbar mektubuna Twitter’dan tepki gösterdi. “Demokratlar Cumhuriyetçi Parti’yi ve temsil ettiklerini yok etmeye çalışıyor, sağlam durun, söz konusu olan bizim ülkemiz” diye yazdı.

ZELENSKIY: BENİ SEÇİM MALZEMESİ YAPMAYIN

Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy BM Genel Kurulu görüşmelerinin ardından New york’da bir araya geldi. İki lider birinci gündem maddesi olan tartışmalı telefon görüşmelerinde baskı olmadığı konusuna dikkat çekti. Zelenskiy, Trump’la yaptığı görüşmenin normal olduğunu, kendisini hiçbir şekilde baskı altında hissetmediğini ve ABD’nin demokratik seçimlerine malzeme olmak istemediğini söyledi.