Cem Özdemir, aday olduğu Yeşiller Meclis Grubu Eş Başkanlığı yarışını kaybetti

Yeşiller Partisi Eş Başkanlık görevi için Anton Hofreiter, Katrin Göring Eckardt, Kirsten Kappert-Gonther ve Cem Özdemir aday oldu.

Federal Meclis'te yapılan ve 1’i kadın 2 adayın eş başkan olarak belirlendiği seçimde Anton Hofreiter Cem Özdemir’e, Katrin Göring-Eckardt da Kirsten Kappert-Gonther’a karşı yarıştı.

Seçimde Cem Özdemir 27 milletvekilinin oyunu alırken, Hofreiter 39 oyla eş başkan seçildi.

Göring-Eckardt da 41 oy alarak diğer eş başkan oldu. Kappert-Gonther ise 19 oyda kaldı.

Hofreiter ve Göring-Eckardt 2013’den beri Yeşiller Partisi Eş Başkanlığı görevini yürütüyorlar. (AA)