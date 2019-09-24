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  3. Cem Özdemir, aday olduğu Yeşiller Meclis Grubu Eş Başkanlığı yarışını kaybetti

Cem Özdemir, aday olduğu Yeşiller Meclis Grubu Eş Başkanlığı yarışını kaybetti

Cem Özdemir, aday olduğu Yeşiller Meclis Grubu Eş Başkanlığı yarışını kaybetti

Almanya’da Türk kökenli milletvekili Cem Özdemir’in de aday olduğu Yeşiller Meclis Grubu Eş Başkanlığına Anton Hofreiter ve Katrin Göring-Eckardt yeniden seçildi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanlık görevi için Anton Hofreiter, Katrin Göring Eckardt, Kirsten Kappert-Gonther ve Cem Özdemir aday oldu.

Federal Meclis'te yapılan ve 1’i kadın 2 adayın eş başkan olarak belirlendiği seçimde Anton Hofreiter Cem Özdemir’e, Katrin Göring-Eckardt da Kirsten Kappert-Gonther’a karşı yarıştı.

Seçimde Cem Özdemir 27 milletvekilinin oyunu alırken, Hofreiter 39 oyla eş başkan seçildi.

Göring-Eckardt da 41 oy alarak diğer eş başkan oldu. Kappert-Gonther ise 19 oyda kaldı.

Hofreiter ve Göring-Eckardt 2013’den beri Yeşiller Partisi Eş Başkanlığı görevini yürütüyorlar.  (AA)

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