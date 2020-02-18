Çekya teyakkuzda! Kuş gribi tehlikesi tekrar baş gösterdi

Çekya Radyosu’nun haberinde, ülkenin doğusunda yer alan Slepotice kasabasındaki bir çiftlikte önceki gün kuş gribi salgınının tespit edildiği, kuş gribi virüsü bulaşmış hayvanların itlaf edilme işlemine başlandığı bildirildi.

Haberde, virüs bulaşan yaklaşık 7 bin hindi ve 130 bin tavuğun, 21 Şubat Cuma gününe kadar tamamen itlaf edileceği ifade edilirken söz konusu çiftliğin karantinaya alındığı belirtildi.

Ülkede 3 yıl sonra yeniden kuş gribi vakasının tespit edilmesinin kaygılara yol açtığı vurgulanan haberde, uzmanların, kuş gribinin tespit edildiği bölgedeki diğer çiftliklerde, kanatlı hayvanlara yönelik de testler yaptığı kaydedildi.

(AA)