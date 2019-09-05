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  3. Çatıda esrar yetiştirenler, bisiklet yarışını görüntüleyen kameraya yakalandı

Çatıda esrar yetiştirenler, bisiklet yarışını görüntüleyen kameraya yakalandı

Çatıda esrar yetiştirenler, bisiklet yarışını görüntüleyen kameraya yakalandı

İspanya’da düzenlenen La Vuelta bisiklet yarışını havadan görüntüleyen helikopter, binanın çatısında esrar maddesinin hammaddesi olan Hint keneviri bitkilerini görüntüledi.

Olay, İspanya’nın Barselona kentinin batısındaki Igualada bölgesinde düzenlenen La Vuelta bisiklet yarışında meydana geldi. Yarışı havadan görüntüleyen helikopter kamerasına, bir binanın çatısında iki ayrı bölümdeki kenevir bitkileri takıldı. O görüntüler ise sosyal medyada ilgi çekti.

İspanya medyası, uyuşturucu kaçakçılığı için 3 ila 6 yıl arası hapis cezası olduğunu hatırlattı.

(DHA)

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