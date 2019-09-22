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  3. Canlı yayın kazası sosyal medyayı kırdı geçirdi! Sunucunun mimikleri şoke etti

Canlı yayın kazası sosyal medyayı kırdı geçirdi! Sunucunun mimikleri şoke etti

Canlı yayın kazası sosyal medyayı kırdı geçirdi! Sunucunun mimikleri şoke etti

Pakistan'da bir TV kanalındaki canlı yayın sırasında sandalyesi kırılan konuk yere yığıldı. Olay sonrası sunucunun ilginç yüz hareketleri ise sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Pakistan'da bir tv'nin canlı yayınına katılan gazeteci Mazhar Barlas'ın sandalyesi kırıldı. Bir anda yere yığılan Barlas'ı gören sunucunun yüz ifadesi ise sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerin arasına girdi.

SUNUCUNUN MİMİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci, tam yoruma başladığı sırada meydana gelen olay ile yere yığıldı. Barlas'ın yere yığıldığını gören sunucunun dilini çıkartıp yaptığı yüz hareketleri ise sosyal medyada espri konusu olarak, çok sayıda yorum aldı.

İşte sunucunun espri konusu olan mimikleri...

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