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Cami saldırısı İsveç ile Norveç'i birbirine düşürdü

Cami saldırısı İsveç ile Norveç'i birbirine düşürdü

Norveç Başbakanı Solberg, İskandinavya'da ırkçı grupların merkezinin İsveç olduğunu belirterek, Norveç'in buna karşı önlem alması gerektiğini söyledi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, Norveç'in Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisine düzenlenen saldırıya ilişkin İsveç'i hedef gösterdi.

Aşırı sağ örgüt "İskandinav Direniş Hareketi"nin merkezinin İsveç olduğunu belirten Solberg, "İskandinavya'da ırkçı grupların merkezi İsveç, Norveç'in buna karşı önlem alması gerekir.'' ifadelerini kullandı.

Söz konusu grupların Norveç'e gelerek eylem yaptıklarını kaydeden Solberg, bunlara karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İSVEÇ'TEN 'SERT' YANIT

Norveç Başbakanı Solberg'nin açıklamasına İsveç'ten çok sert yanıt geldi.

İsveç Enerji Bakanı Anders Ygeman, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Solberg'inin göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Gelişim Partisi ile iki kez hükümet kurduğunu hatırlatarak, "dönüp aynaya bakmasını" istedi.

Ayrıca konu hakkında ülkenin en büyük gazetesi Aftonbaldet'e açıklamalarda bulunan Ygeman, "Ülkeler arası aşırılıkla mücadelede iş birliği önemli fakat siz aşırı sağcı Gelişim Partisi ile iş birliği yapıp, aşırı sağcı siyasetçi Sylvi Listahaug'nu bakan yaparsanız, dönüp aynaya bakmanız lazım." ifadelerini kullandı.

"NORVEÇ'İN GERÇEKLERLE YÜZLEŞMESİ GEREKİYOR"

Ygeman, Norveç'in gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğine dikkati çekti.

İki ırkçı saldırganın Norveç'ten çıktığını işaret eden Ygeman, "İsveç'teki sağcıları suçlamak doğru değil. 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik'te Gelişim Partisi üyesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Barum'da cumartesi günü silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.

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