California'da yer yerinden oynadı

ABD’nin California eyaletinde, 4 Temmuz’da gerçekleşen ve son 20 yılın en şiddetli sarsıntısı olduğu açıklanan 6.4’lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün San Andreas Fay Hattı'nda bulunan Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olduğu açıklandı. Deprem, kuzeyde Sacramento, doğuda Las Vegas, güneyde ise Meksika’ya kadar olan geniş bir bölgede hissedildi. İlk depremin ardından 1400’ten fazla artçı sarsıntı da meydana geldi. Yollarda çatlaklar, su ve gaz borularında ise hasarlar oluştu. Hasarın yoğun olarak yaşandığı Ridgecrest kentinde ise acil durum ilan edildi. Deprem nedeniyle yangınlar çıktığı, bazı yolların kapandığı ancak can kaybı, olmadığı bildirildi.

YENİLERİ BEKLENİYOR

California Teknoloji Enstitüsü’nden sismolog Lucy Jones, önümüzdeki hafta 7 ve üzerindeki büyüklükte bir deprem daha meydana gelme olasılığı olduğunu belirtti. Peş peşe yaşanan depremler, San Andreas Fayı’nda yıllardır korkuyla beklenen “Büyük Deprem”e yönelik endişeleri de canlandırdı.

1400 artçı sarsıntı da oldu

1400’ten fazla artçı sarsıntının meydana gelmesinin ardından yetkililer artçıların bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulundu.

San Bernardino ilçesi yetkilileri, büyük sarsıntı yüzünden evlerin yerinden oynadığını, temellerin çatladığını ve duvarların

yıkıldığını bildirdi.

'Kahin', depremi birkaç saatle bildi, Türkiye’yi uyardı

Dünya genelinde yaptığı deprem tahminleri doğru çıkan Frank Hoogerbeets, ABD’deki ikinci depremden sadece birkaç saat önce yeni bir video yayınlayarak yakın tarihte aynı bölgede güçlü bir deprem daha beklediğini açıklamıştı. Deprem tahmini saatler içinde doğru çıkan Hoogerbeets, geçtiğimiz günlerde Mısır’ın Akdeniz kıyısı açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’nin Ege kıyıları, Yunanistan ve İtalya’nın yakından takip edilmesi gerektiğini çünkü bu üç ülkenin büyük riskler taşıdığını belirtti.