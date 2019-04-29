Cakarta batıyor: Endonezya başkenti taşınacak

Endonezya'nın kurucu lideri Sukarno'dan beri gündemde olan başkenti taşıma fikrini, 17 Nisan'daki seçimden zaferle çıkan Devlet Başkanı Joko Widodo ciddi ciddi değerlendirmeye aldı. Kabine toplantısında gelecekle ilgili yeni düşünceler üretmeleri gerektiğini belirten Widodo "Ülkenin ilerlemesi için vizyoner şekilde düşünmeliyiz. Başkentin taşınması çok kapsamlı ve ayrıntılı planlama gerektiriyor" dedi.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Planlama Bakanı Bambang Brodjonegor, Widodo'nun çok kalabalık bir ada olan Cava'nın deniz seviyesinin altında yer alan ve batmakta olan sahil şehri Cakarta'dan başkenti taşımaktan yana karar aldığını duyurdu. Brodjonegor, yeni konumun ise henüz belirlenmediğini söyledi.

YARIM ASIRLIK KENT

Kalabalık nüfusu, trafik sıkışıklığı, hava kirliliğiyle tanınan Cakarta'nın yüzyıllara uzanan bir geçmişi var. Cava Adası'nın batısını 670'den itibaren yönetmiş Pajajaran isimli Hindu Krallığı döneminde, bugünden en az 500 yıl önce Sunda Kalapa Limanı adıyla kuruldu.

ORTAM AMSTERDAM

Takımadaların diğer limanlarıyla arada bağlantı sağlayarak Avrupalı tacirler için stratejik önem kazanan Cakarta, sömürgeci Hollanda tarafından 1621 yılında Batavia adı verilerek Hollanda Doğu Hint Adaları'nın modern başkenti haline getirilmeye başlandı.

Düşük rakımlı, sular altında kalan, kısmen bataklık olmasından ötürü Hollandalılar, kanallar inşa ettikleri Cakarta'yı ekolojisi nedeniyle o dönemdeki başkentleri Amsterdam'a benzetiyordu. 1949'da Endonezya'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından Cakarta ülkenin ekonomik merkezi ve dünyanın en büyük metropolitan bölgelerinden biri haline geldi.

CAKARTA İLE ÇEVRESİNDE 40 MİLYON NÜFUS

Widodo'nun taşıma kararında 260 milyonluk nüfusun yüzde 60'ının Cava Adası'nda yaşaması ve ekonomik faaliyetlerin buraya odaklanması önemli rol oynadı.

10 milyon nüfuslu Cakarta'nın çevresinde bunun üç katı insan yaşıyor. Planlama Bakanı'na göre sadece Cakarta'daki trafik sıkışıklığının yol açtığı yıllık ekonomik kayıp ise 10 milyar doları buluyor.

Bu yükü taşıyamaz hale geldiği gözlenen Cakarta, Dünya Bankası raporuna göre 2008 yılı düzeyine kıyasla 2025 yılında 40-60 santimetre daha aşağı düzeye inecek.

BAŞKANLIK SARAYINI SULAR BASACAK

Cakarta'nın batışını zenginlerin şehrin su şebekesine güvenmeyerek durmadan kuyular kazmasının da hızlandırdığı söyleniyor.

Dünya Bankası raporuna göre gerekli adaptasyon stratejileri benimsenmezse deniz karanın 5 km içinde bulunan başkanlık sarayına ulaşacak.

TAŞINMA 10 YIL SÜREBİLİR

Brodjonegoro, Brezilya ve Kazakistan örneklerini vererek başkenti taşımanın 10 yıl alabileceğini söyledi.

Daha önce resmi haber ajansı Antara, başkentin olası yeni konumu olarak Borneo Adası'nın Orta Kalimantan bölgesindeki Palangkaraya'ya işaret etmişti.

(Sputnik)