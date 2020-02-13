Büyükelçiler sosyal medyada gece mesaisi yaptı! ABD ile Rusya Twitter'da kapıştı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından “Gözler İdlib’in Üzerinde” başlıklı bir video paylaştı. “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” mesajı verilen videoda “Suriye’de barışın tesis edilmesi ve sivilleri hedef alan Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleşmesine karşı çıkmak için ABD’nin elindeki tüm gücü kullanacağı” belirtildi. ABD Büyükelçiliği’nin bu paylaşımına Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği yine twitter mesajıyla karşılık verdi.

O HABERİ PAYLAŞTI

Paylaşımda, İdlib’de rejim saldırıları nedeniyle 13 askerimizin şehit olmasının ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” sözleriyle birlikte, Pentagon tarafından terör örgütü PKK kontrolündeki 10 bin kişilik birlik için 200 milyon dolarlık bütçe istenildiğine dair AA haberinin görseli yer aldı, “Takdiri size bırakıyoruz” ifadesi kullanıldı.

RUSYA’YA TEPKİ

Twitter kullanıcıları bu paylaşıma Rusya’nın terör örgütü PYD/YPG/PKK’ya verdiği desteği hatırlatarak tepki gösterdi. Yorumlarda, Rusya’nın örgütün Moskova’da temsilcilik açmasına izin verdiği hatırlatılıp, “İkinize de güvenmiyoruz, yok birbirinizden farkınız” denildi.