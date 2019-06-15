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  3. Büyük yankı uyandıran Schumacher'in videosu sahte çıktı

Büyük yankı uyandıran Schumacher'in videosu sahte çıktı

Büyük yankı uyandıran Schumacher'in videosu sahte çıktı

Michael Schumacher’in filminin trailer’ı olarak sunulan video oldukça yankı uyandırmıştı ama videonun gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Michael Schumacher’in filminin trailer’ı olarak sunulan bir video Youtube’a yüklendi. Ancak videodaki bazı görüntüler çok tatsız bulundu ve hayranlarını dehşete düşürdü.

İLK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANACAK DENMİŞTİ 

Schumacher’in ailesinin izniyle yeni bir belgesel filminin çekildiği ve bu filmde eski Formula1 pilotunun, Fransa’da geçirdiği kayak kazası sonrası görüntülerine ilk kez yer verileceği bilgisi heyecan yarattı.

Filmin trailer’ı olduğu belirtilen video büyük ilgi toplarken, efsane pilotun geçirdiği kazadan sonraki yaralı hali olduğu belirtilen görüntüler şok etti.

RESMİ VİDEO OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Schumacher’in kaza sonrasındaki gerçek görüntülerini ilk kez izleyeceğini düşünenlerin hücum etmesiyle video birkaç gün içinde 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Ameliyat masasında doktorların müdahalesi ve yaraların gösterildiği videonun fake olduğu ortaya çıktı. Michael Schumacher filminin resmi gösterimi olmadığının anlaşılması hayal kırıklığı yarattı.

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